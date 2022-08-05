Які країни підписали заяву

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук опублікував перелік країн, які виступили з закликом відсторонити росіян і білорусів від міжнародних спортивних організацій.

Читайте також СБУ проводить обшуки у президента Федерації баскетболу Михайла Бродського

Ми вимагаємо призупинення членства російських і білоруських спортивних союзів у міжнародних федераціях, усунення представників цих країн з керівних органів міжнародних федерацій, а також призупинення трансляції міжнародних спортивних заходів у росії,

– заявив він.

Спільну декларацію про подальші санкції у сфері спорту підписали 25 країн Євросоюзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія. У списку підписантів не було Болгарії, Угорщини та Швейцарії.

Зазначимо, що підпис України відсутній.

У випадку, якщо національні та міжнародні спортивні організації та інші організатори спортивних заходів вирішать дозволити пов’язаним зі спортом особам з росії та білорусі брати участь у спортивних заходах:

має бути зрозуміло, що ці люди не представляють російську чи білоруську державу;

заборонити використання державних прапорів, гербів і гімнів Росії та Білорусі;

необхідно вжити відповідних заходів, щоб гарантувати, що будь-які публічні заяви чи символи, які демонструються на спортивних заходах – усіма залученими гравцями, офіційними особами та адміністраторами.

Нагадаємо, що раніше українські спортсмени неодноразово висловлювалися на адресу очільника НОК Сергія Бубку. Зокрема про його "неоднозначну позицію" заявляли: Ольга Саладуха, Жан Беленюк та Владислав Гераскевич.