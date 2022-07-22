"Получил на орехи" от робота за свою поспешность

Шахматный робот Chessrobot попал в эпицентр курьезной ситуации. От действий работа во время одной из партий на западе в москве пострадал его 7-летний соперник Кристофер.

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Когда робот еще выполнял свой ход в шахматной партии, парень почему-то решил пренебречь правилами и уже начал свой следующий ход. Эта поспешность 7-летнего парня была ему не на руку, ведь его палец попал прямо под механические штифты шахматного робота.

Наблюдавшие за игрой люди немедленно бросились на помощь 7-летнему парню, чтобы спасти его руку, которую прижал робот. Но без травм не обошлось. Робот сломал Кристоферу палец, теперь парень ходит с гипсом.

Вот так один из лучших юных шахматистов столицы россии получил "на орехи" от запрограммированного робота.

Робот сломал палец юному парню во время игры в шахматы: смотрите видео