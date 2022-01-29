Украина может сыграть против России за место в финале Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины по футзалу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы 2022. При определенных обстоятельствах украинцы могут сыграть против России на турнире.

Украина довольно драматично вышла в плей-офф Евро-2022. В решающем матче в группе наша команда уступила Португалии. Но удалось пройти в следующий раунд благодаря сербам, которые проигрывали 0:2, но выиграли у Нидерландов. Поэтому по дополнительным показателям дальше прошли именно украинцы.

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Теперь в четвертьфинале наша команда сыграет против победителя группы B – Казахстана. Поединок пройдет в Амстердаме 31 января.

Потенциальным соперником сборной Украины в полуфинале может стать Россия. Эта команда уже гарантировала себе место в четвертьфинале. Однако ее соперник на этой стадии турнира еще не определился.

Если же Украина и Россия выиграют свои матчи в четвертьфинале, то они сыграют между собой 4 февраля.

При этом сборные Украины и России могли еще раньше сыграть на турнире. Во время жеребьевки обе команды попали в одну группу. Но после вмешательства УЕФА их таки развели по разным квартетам. Однако уже на стадии плей-офф УЕФА не может вмешиваться в то, кто с кем сыграет.