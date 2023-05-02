Нужно только одно условие: в 2024 году Джиро д'Италия может стартовать в Украине

Одна из самых престижных велогонок в мире Джиро д'Италия в следующем году может начаться в Украине. Такой дружеский шаг сигнализировал бы миру о поддержке Италией нашего государства.

Ежегодная многодневная велогонка Джиро д'Италия в 2024 году может начаться в Украине. Потрясающую новость сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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Таяни: Следующая гонка стартует из Украины

По словам чиновника, мечта об этапе Джиро д'Италия в Украине станет реальностью, если ситуация в государстве будет безопасна для участников гонки.

Это был бы сигнал внимания к стране, которую мы очень сильно поддерживаем. Конечно, должны быть условия и ситуация должна это разрешать,

– заявил Таяне.

Понятно, что столь масштабное спортивное событие может произойти, если прекратится военная агрессия России. А для этого нужно только одно – победа Украины и всего цивилизованного мира над коварным врагом.

Что известно о Джиро д'Италия