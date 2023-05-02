Нужно только одно условие: в 2024 году Джиро д'Италия может стартовать в Украине
Источник:Agenzia Nova
Одна из самых престижных велогонок в мире Джиро д'Италия в следующем году может начаться в Украине. Такой дружеский шаг сигнализировал бы миру о поддержке Италией нашего государства.
Ежегодная многодневная велогонка Джиро д'Италия в 2024 году может начаться в Украине. Потрясающую новость сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
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Таяни: Следующая гонка стартует из Украины
По словам чиновника, мечта об этапе Джиро д'Италия в Украине станет реальностью, если ситуация в государстве будет безопасна для участников гонки.
Это был бы сигнал внимания к стране, которую мы очень сильно поддерживаем. Конечно, должны быть условия и ситуация должна это разрешать,
– заявил Таяне.
Понятно, что столь масштабное спортивное событие может произойти, если прекратится военная агрессия России. А для этого нужно только одно – победа Украины и всего цивилизованного мира над коварным врагом.
Что известно о Джиро д'Италия
- Джиро д'Италия – это традиционная многодневная гонка, которая преимущественно проходит в Италии, но время от времени в других государствах.
- Традиционно гонка стартует в первой декаде мая.
- В 2023 году Джиро д'Италия начнется 6 мая в Фоссачезии, а завершится 28 мая в Риме. Запланирован 21 этап гонки, протяженность которой составляет 3448 км.
- Велогонщики из Украины не раз участвовали в престижных соревнованиях. А Ярослав Попович и Сергей Гончар даже становились призерами гонки.