Украина может заменить Россию на женском Евро-2022 по футболу
Источник:The Telegraph
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, кто заменит отстраненную из-за вторжения в Украину Россию на женском чемпионате Европы, который пройдет этим летом в Англии.
Украина получит шанс
По информации источника, команда, которая заменит Россию, определится в жребии.
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"Я говорил с нашим директором соревнований. Наверное, мы проведем жеребьевку среди команд, которые были близки к тому, чтобы квалифицироваться в финальную стадию турнира", – сказал Чеферин.Это значит, что россиянок на ЧЕ-2022 заменит одна из вылетевших в квалификации сборных – Украина, Португалия или Чехия. Кто именно поедет на турнир – должен решить жребий.
Женская команда Украины проиграла в стыковых матчах Северной Ирландии. Также в плей-офф португальцы уступили России, чехи – Швейцарии.
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