Україна отримає шанс

За інформацію джерела, команда, яка замінить Росію, визначиться у жеребі.

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"Я говорив з нашим директором змагань. Напевно, ми проведемо жеребкування серед команд, які були близькими до того, щоб кваліфікуватися у фінальну стадію турніру", – сказав Чеферін.

Це означає, що росіянок на ЧЄ-2022 замінить одна зі збірних, які вилетіли у кваліфікації – Україна, Португалія чи Чехія. Хто саме поїде на турнір – має вирішити жеребкування.

Жіноча національна команда програла у стикових матчах Північній Ірландії. Також у плей-офф португальці поступилися Росії, чехи – Швейцарії.

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