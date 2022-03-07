Україна отримає шанс
За інформацію джерела, команда, яка замінить Росію, визначиться у жеребі.
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"Я говорив з нашим директором змагань. Напевно, ми проведемо жеребкування серед команд, які були близькими до того, щоб кваліфікуватися у фінальну стадію турніру", – сказав Чеферін.
Жіноча національна команда програла у стикових матчах Північній Ірландії. Також у плей-офф португальці поступилися Росії, чехи – Швейцарії.
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