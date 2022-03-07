Украина получит шанс
По информации источника, команда, которая заменит Россию, определится в жребии.
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"Я говорил с нашим директором соревнований. Наверное, мы проведем жеребьевку среди команд, которые были близки к тому, чтобы квалифицироваться в финальную стадию турнира", – сказал Чеферин.
Женская команда Украины проиграла в стыковых матчах Северной Ирландии. Также в плей-офф португальцы уступили России, чехи – Швейцарии.
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