Украина – в моем сердце, – звездный экс-игрок Шахтера и Баварии тепло поддержал украинцев

Украина и донецкий Шахтер стал трамплином в карьере Дугласа Косты. Его фантастическая игра в УПЛ позволила бразильцу улететь играть в Европу.

Коста: У меня хорошие воспоминания об Украине

Дуглас Коста поразил своими словами об Украине, где он выступал на протяжении 2010 – 2015 годов. Бразилец с теплотой вспоминает выступления в футболке Шахтера.

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Футболист отметил, что именно в Украине его жизнь начала меняться. Именно в этой стране правый вингер улучшал свою игру, которая впоследствии привлекла внимание топовых грандов Европы – Баварии и Ювентуса.

"У меня хорошие воспоминания об Украине. Именно там моя жизнь начала меняться. Там я встретил важных людей. Когда я попал туда, то был молод. Я играл в футбол всего пять лет. В Украине я начал показывать хорошую игру, благодаря чему в моей карьере появились Бавария и Ювентус, и я стал топовым игроком. Но все для меня началось именно в Украине", – рассказал Коста.

"Остались теплые чувства ко всем украинцам"

Бразилец обеспокоен обострением ситуации в украинском государстве из-за агрессии России. Коста надеется, что со временем в Украине наступит мир.

Украина – в моем сердце. Мне очень жаль, что там происходит, потому что эта страна дала мне многое. Это и возможность играть в Лиге чемпионов, и возможность изменить жизнь моей семьи. Поэтому у меня остаются теплые чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня,

– сказал футболист.

Карьера Дугласа Косты в Шахтере