На собственной странице в инстаграме Пластун написал: "Стыдно, что говорю по-русски". Эту фразу Игорь разместил рядом с украинским флагом.

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Таким образом бывший футболист национальной сборной Украины отреагировал на ситуацию с российскими угрозами.

Что известно о Пластуне