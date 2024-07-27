Время делать камбэк: онлайн-трансляция матча Украина – Марокко на Олимпиаде

Сборные Украины и Марокко сыграют на Олимпийских играх 27 июля 2024 года. Трансляцию игры в Сент-Этьенне можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 27 июля, сборная Украины по футболу проведет свой второй матч на мужском турнире в рамках Олимпийских игр-2024. Команда Руслана Ротаня будет противостоять Марокко, пишет 24 Канал. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

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Нужен реванш

Украина разочаровала в дебютном для себя матче на Олимпиаде. "Сине-желтые" не смогли взять очки у формально самой слабой команды Олимпийских игр сборной Ирака (1:2).

Это существенно снизило шансы Украины на выход в плей-офф. К тому же, в параллельной встрече главный фаворит группы аргентинцы сенсационно проиграли Марокко.

Поэтому теперь команде Ротаня необходимо выигрывать у африканцев. Теоретически шансы на выход в четвертьфинал останутся даже в случае ничьей или поражения, однако их будет очень мало.

Марокко повезло на Олимпиаду мощный состав со звездой ПСЖ Ашрафом Хакими. Состав африканцев по стоимости является четвертым на Играх, поэтому и обыграть эту команду будет крайне трудно

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Украина – Марокко болельщики смогут на сайте Суспільне Спорт или региональных каналах Суспільного. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Марокко. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.