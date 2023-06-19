Цыганков снова спасает: Украина со второй попытки реализовала пенальти с Мальтой - видео

19 июня 2023, 20:43
Читати новину українською

Подопечные Реброва долго не могли сломить оборону футбольного карлика. Один пенальти наша команда не реализовала, но дело исправил вингер Жироны.

Сборная Украины проводит свой третий матч по квалификации Евро-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва является сборная Мальты, пишет 24 канал.

Следите с нами Украина – Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

"Сине-желтые" определялись явными фаворитами встречи, но первый тайм завершился нулями. После перерыва Украина получила право на пенальти, которое не реализовал Ярмоленко.

Впрочем, впоследствии мальтийцы дали новую возможность пробить 11-метровый, сбив капитана сборной в площадке. На этот раз к отметке подошел не промахнувшийся Виктор Цыганков.

Видео гола Цыганкова:

Вингер Жироны отмечается уже в третьем матче сборной Украины. Всего 26-летний игрок отметился 11 точными ударами.

Автор: Анатолій Дерека