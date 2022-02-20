Украина с лучшим результатом в лыжных гонках завершила выступление на Олимпиаде-2022

В последний соревновательный день на Олимпиаде-2022 разыграли комплект наград в лыжных гонках. В масс-старте на 30 километров вольным стилем выступили две украинки.

Украинка финишировала в топ-40

Сборная Украины завершила выступление на Олимпиаде в Пекине. Украинки Марина Анцибор и Виктория Олех вышли на дистанцию в гонке с массовым стартом, сообщает 24 канал.

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Гонку перенесли на три с половиной часа из-за сложных погодных условий.

В масс-старте украинка Анцибор показала лучший результат в лыжных гонках за последние восемь лет. Она финишировала 37-й.

Начало гонки для Марины было не слишком утешительным. Она начала масс-старт за пределами топ-40. Однако на отметке 6.2 километров украинка отыграла сразу 11 позиций в сравнении со стартом. Анцибор удалось выйти на 36-ю позицию.

На последних 10 километрах дистанции украинка шла вместе с китаянкой Чи Чуньсуэ. В итоге с преимуществом в десять секунд Марина опередила свою главную соперницу.

Еще одна украинка Виктория Олех также финишировала в масс-старте. Она заняла 58-е место.

Норвежка Тереза Йохауг стала олимпийской чемпионкой в масс-старте, американка Джесси Диггинс завоевала "серебро", а представительница Финляндии Кертту Нисканен – "бронзу".

Результаты женского масс-старта

. Для Анцибор это была четвертая Олимпиада в карьере. Лучший ее результат – 32-е место в масс-старте на Играх-2014.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) 1:24: 54.0

2. Джесси Диггинс (США) +1: 43.3

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2: 33.3

...

37. Марина Анцибор (Украина) +10: 37.3

58. Виктория Олех (Украина) +21:28.1