Українка фінішувала у топ-40

Збірна України завершила виступ на Олімпіаді у Пекіні. Українки Марина Анцибор та Вікторія Олех вийшли на дистанцію у гонці з масовим стартом, повідомляє 24 канал.

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Гонку перенесли на три з половиною години через складні погодні умови.

У мас-старті українка Анцибор показала найкращий результат у лижних гонках за останні вісім років. Вона фінішувала 37-ю.

Початок гонки для Марини був не надто втішним. Вона розпочала мас-старт за межами топ-40. Проте на позначці 6.2 кілометрів українка відіграла одразу 11 позицій у порівнянні зі стартом. Анцибор вдалося вийти на 36-ту позицію.

На останніх 10 кілометрів дистанції українка йшла разом з китаянкою Чі Чуньсуе. У підсумку з перевагою у десять секунд Марина випередила свою головну суперницю.

Ще одна українка Вікторія Олех також фінішувала у мас-старті. Вона посіла 58-ме місце.

Норвежка Тереза Йохауг стала олімпійською чемпіонкою у мас-старті, американка Джессі Діггінс здобула "срібло", а представниця Фінляндії Кертту Нісканен – "бронзу".

До речі. Для Анцибор це була четверта Олімпіада в кар'єрі. Найкращий її результат – 32-е місце у мас-старті на Іграх-2014.

Результати жіночого мас-старту

1. Тереза Йохауг (Норвегія) 1:24:54.0

2. Джессі Діггінс (США) +1:43.3

3. Кертту Нісканен (Фінляндія) +2:33.3

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37. Марина Анцибор (Україна) +10:37.3

58. Вікторія Олех (Україна) +21:28.1