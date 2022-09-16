Сборная Армении в сентябре проведет два матча в рамках Лиги наций. 24 сентября команда примет в Ереване сборную Украины. А 27 сентября – сыграет на выезде против сборной Ирландии.

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Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос решил вызвать на эти два матча 25 футболистов. Однако в перечне нет ни одного номинального нападающего. Следовательно, на этой позиции придется сыграть кому-то из полузащитников.

В то же время в заявке есть сразу два игрока, выступающих в чемпионате россии – Хорен Байрамян из ростова и Эдуард Сперцян из краснодара.

Список игроков сборной Армении