Украина победила польскую Лехию в закрытом спарринге перед Италией: результаты игры

Сборная Украины победила польскую Лехию в закрытом матче Товарищеская игра закончилась со счетом 2:0.

Сборная Украины готовится к решающему матчу 10 тура отборочного этапа на Евро-2024, где она встретится с Италией. Одним из этапов подготовки к этому противостоянию стал спарринг с командой Лехии Гданьск, выступающей во втором дивизионе Польши, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Так и должно быть": Потрошитель прокомментировал конкуренцию в сборной

Украина – Лехия Гданьск 2:0

Голы: Пихаленок, 28, Назарина, 58

Игра состоялась за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ и болельщиков. Трансляции также не было доступно.

Украина одержала победу со счетом 2:0. Голами украинцы отличились в каждом из таймов: сначала забил Александр Пихаленок, а после перерыва - Егор Назарина.

, матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Начало игры в 21:45.

Украина опережает Италию на три очка, однако у итальянцев впереди еще одна игра. В пятницу, 17 ноября, подопечные Лучано Спаллетти сыграют в Риме против Северной Македонии.