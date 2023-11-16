Вратарь подчеркнул, что команда находится в полной готовности. По его словам, сборная отрабатывает множество тактических занятий и деталей.

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Подготовка сборной к матчу

"Сегодня занимались на немного скользком поле, попадали немного, но все это — то, что нужно для отработки ударов. Как голкипер скажу, что наши игроки, которые их наносили, все в полной готовности. Искусно выполняли. Кто конкретно? Не скажу, ведь было очень много ударов, и я не обращал на это внимания.

Сейчас уже много тактических занятий, отрабатываем множество деталей. Не стану раскрывать секреты, но надеюсь, что они сработают в матче. Идет интенсивная работа, ребята выкладываются на все сто. Все общаются между собой, подсказывают друг другу. Так легче готовиться, и многие говорят, что это половина дела. Если на поле тяжело, а тебе подсказывают что-то, то становится лучше", – рассказал Ризнык.

О конкуренции в сборной

По его словам, прибывшие в расположение сборной легионеры находятся в хорошем настроении перед ответственной игрой. Анализируя состав соперников, голкипер "сине-желтых" подчеркнул, там все звездные игроки.

У нас в голкиперском цехе сборной конкуренция на высоком уровне. Но я считаю, что так и должно быть. Это здоровое явление. А будет решать все, конечно, тренер,

– сказал Дмитрий.

Напомним, матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Начало игры в 21:45.