"Честно – не верил": герой "молодежки" Украины раскрыл секрет волевой победы над англичанами

Молодежная сборная Украины продолжает без потерь уходить в отбор на Евро-2025. В понедельник, 16 октября, "сине-желтые" создали неожиданность, обыграв Англию 3:2.

Автором победного гола в матче стал 20-летний правый вингер львовского Руха Илья Квасница. Именно он нокаутировал англичан казалось уже ничейному поединку.

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Квасница: Выхожу на замену и стараюсь делать все, что в моих силах

Квасница, который стал настоящим открытием старта сезона УПЛ в составе львовского клуба, реализовал свой момент на четвертой компенсированной до встречи минуте – 3:2, волевая победа украинцев, ставших лидерами группы "F".

Подопечные Унаи Мельгосы после трех туров отбора на Евро-2025 идут с максимальным результатом в 9 баллов.

Герой матча в составе сине-желтой команды прокомментировал победу Украины и свой гол. Отметим, что Квасница появился на поле по замене, сменив на 74-й минуте Назария Волошина.

Впечатления невероятны. Это решающий гол, который принес три очка. Рад, что так произошло. Выхожу на замену и стараюсь делать все, что в моих силах, помочь команде. Слава Богу, что так вышло. Честно – не верил, но знал, что нужно до конца верить. И играть, и верить. Спасибо Валику (Рубчинскому – 24 Канал), что отдал эту передачу. Я рад,

– заявил Квасница.

По мнению Ильи, команда провела хорошие матчи в октябрьском цикле отбора на молодежный чемпионат Европы, одержав две победы в двух поединках. Квасница рассказал, что именно такой результат хотели добиться в украинской сборной.

Гол Квасницы в ворота Англии стал для него вторым в 4-х матчах за "молодежку" Украины. Всего в текущем сезоне Илья отыграл 11 встреч за Рух, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.