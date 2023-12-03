Решающая победа: Украина пробилась в основной раунд ЧМ-2023 по гандболу

Женская сборная Украины по гандболу проиграла две стартовые встречи предварительного раунда ЧМ-2023. Судьба нашей команды на турнире решалась в поединке против команды Казахстана.

Украина – Казахстан 37:24

В воскресенье, 3 декабря, состоялся матч 3-го тура чемпионата мира по гандболу, в котором женская сборная Украины противостояла Казахстану. Обе команды подошли к отчетному поединку с нулями в графе набранных очков, пишет 24 Канал.

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Историческая победа украинок

Победа в очном противостоянии гарантировала третье место и путевку в следующий этап чемпионата мира.

С первых минут матча инициативу захватили украинские гандболистки. В завершающей стадии наши игроки были точнее, что позволило уйти на перерыв при счете 19:12.

Во втором тайме украинки наращивали свое преимущество. Это позволило команде Виталия Андронова завершить поединок с разницей в 13 мячей.

В итоге сборная Украины одержала уверенную победу со счетом 37:24. Самыми результативными игроками нашей команды стали Юлия Андрейчук и Милана Шукаль – по восемь голов.

Благодаря этой победе Украина впервые за последние 18 лет пробилась в основной раунд ЧМ. На этой стадии команда Андронова будет бороться за выход в четвертьфинал в группе из шести команд.

Группа G. Турнирная таблица