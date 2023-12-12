Украина – Эстония 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Во вторник, 12 декабря, в словенском Бледе состоялся матч молодежного ЧМ дивизиона IВ между командами Украины и Эстонии. В первом туре "сине-желтые" со счетом 5:1 обыграли Польшу, а эстонцы с таким же счетом уступили Италии, пишет 24 Канал.

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Волевая победа украинцев

В первом периоде украинцы первыми пропустили шайбу. Эстонцы удачно воспользовались численным большинством.

Такой ход событий еще больше разозлил наших хоккеистов. Во втором периоде Илья Дубский сравнял счет. Кстати, эта шайба для нападающего Фехервара стала дебютной на турнире.

В третьем периоде преимущество украинцев сказалось. Никита Сидоренко, Илья Крикля и Алексей Дахновский довели счет до 4:1.

Финальную точку в матче поставил Михаил Ковальчук, забросивший шайбу на 19-й минуте – 5:1.

После победы над эстонцами подопечные Срюбка возглавили турнирную таблицу. Для выхода в дивизион IА сборной Украины нужно выигрывать мировое первенство.

Турнирная таблица дивизиона IB

Важно! Свой следующий матч сборная Украины сыграет в четверг, 14 декабря. Соперниками "сине-желтых" будет команда Италии. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.