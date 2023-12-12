Україна – Естонія 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

У вівторок, 12 грудня, у словенському Бледі відбувся матч молодіжного ЧС дивізіону IВ між командами України та Естонії. У першому турі "синьо-жовті" з рахунком 5:1 обіграли Польщу, а естонці з таким же рахунком поступилися Італії, пише 24 Канал.

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Вольова перемога українців

У першому періоді українці першими пропустили шайбу. Естонці вдало скористалися чисельною більшістю.

Такий перебіг подій ще більше розізлив наших хокеїстів. У другому періоді Ілля Дубський зрівняв рахунок. До речі, ця шайба для нападника Фехервара стала дебютною на турнірі.

У третьому періоді перевага українців далася взнаки. Микита Сидоренко, Ілля Крикля та Олексій Дахновський довели рахунок до 4:1.

Фінальну крапку в матчі поставив Михайло Ковальчук, який закинув шайбу на 19-й хвилині – 5:1.

Після перемоги над естонцями підопічні Срюбка очолили турнірну таблицю. Для виходу до дивізіону ІА збірній України потрібно вигравати світову першість.

Турнірна таблиця дивізіону IВ

Важливо! Свій наступний матч збірна України зіграє у четвер, 14 грудня. Суперниками "синьо-жовтих" буде команда Італії. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.