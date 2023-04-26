На забег в Англии зарегистрирован именно Алексей Рубцов. Но Ирина вместе с рядом разной символики преодолела дистанцию вместо своего мужа.

Достойно внимания На фронте погиб победитель Кубка Европы по спортивному ориентированию Владимир Шпетный

Жена павшего на войне фаната киевского Динамо, представителя коллектива "Трудовые Резервы", Алексея "Солдата" Рубцова, стала участницей Лондонского марафона. Организаторы ежегодного забега в британской столице пригласили Ирину пробежать дистанцию, на которую имел регистрацию муж. Алексей погиб осенью прошлого года в Донецкой области. Последние 3 километра Ирина бежала под флагом с именами бойцов "Азова" "Карпатской Сечи" и отдавших жизнь футбольных фанатов, защищая Украину от вражеского нашествия, а также тех, кто сейчас находится в плену.

Символика Ирины на соревнованиях / телеграмм Ультрас Украины

Символика на теле Ирины / телеграмм Ультрас Украины

Символика на теле Ирины / телеграмм Ультрас Украины