Нокаут России и неприятная тенденция: как Украина играла лобовые матчи отборов в последнем туре

Перед "сине-желтым" уже несколько раз стояла задача обыграть прямого конкурента в финальном туре квалификации. Пока украинцы ни разу этого не сделали.

Сборная Украины готовится провести решающий матч по борьбе за выход на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в лобовой встрече сойдется против Италии. Прямая путевка на чемпионат достанется только одной из команд.

Следите с нами Украина – Италия: онлайн-трансляция решающего матча отбора на Евро-2024

Украину устроит только победа, тогда как итальянцы удовлетворятся и ничьей. Это будет четвертый случай, когда сборная Украины будет решать свою судьбу в последнем матче против прямого конкурента. 24 канал вспоминает, как это было раньше.

ЕВРО-2000

Положение перед последним туром:

Украина – 19 Россия – 18 Франция – 18

Последний тур:

Россия – Украина 1:1 (Карпин, 75 – Шевченко, 88)

(Карпин, 75 – Шевченко, 88) Франция – Исландия 3:2 (Дадасон, 17 (автогол), Джоркаефф, 38, Трезеге, 71 – Сверрисон, 47, Гуннарссон, 56)

Пожалуй, самый интригующий и памятный отбор нашей команды. Перед последним туром подопечные Сабо опережали россиян и французов на одно очко и встречались с будущими агрессорами в Москве. Параллельно Франция принимала исландцев.

У Украины было три варианта перед игрой. Победа гарантировала бы нам прямое попадание на Евро, ничья – как минимум участие в плей-офф (прямое попадание возможно было только при осечке Франции), тогда как поражение могло вообще завершить нашу квалификацию.

Игра в Москве давалась тяжело, а после пропущенного гола от Карпина наша команда оказалась на волоске от вылета. Впрочем, Украина показала зубы в конце матча благодаря закрученному удару Шевченко и фейлу от кипера россиян Филимонова.

Видеообзор матча Россия – Украина:

Вырвать победу у нашей команды уже не было сил, тогда как Франция с горем пополам выиграла свою встречу. Ничья частично решила нашу задачу. Украина отправилась в плей-офф, но там досадно уступила Словении (1:2, 1:1).

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ЕВРО-2004

Положение перед двумя последними турами:

Греция – 15 (7 матчей) Испания – 11 (6 матчей) Украина – 10 (7 матчей)

Предпоследний и последний туры:

Испания – Украина 2:1 (Рауль, 59, 71 – Шевченко, 84)

(Рауль, 59, 71 – Шевченко, 84) Армения – Испания 0:4 (Валерон, 7, Рауль, 76, Реес, 87, 90)

В квалификации на Евро-2004 в нашей группе было 5 команд, поэтому каждый из туров сборная пропускала. Так получилось, что Украина не играла в последний матч, поэтому финальной игрой нашей команды был матч предпоследнего тура на поле Испании.

Греки тогда уже завоевали путевку на свое чемпионское Евро, а Украина питала надежды зацепиться за плей-офф. Перед очной битвой с "фурией рохой" подопечные Буряка отставали на один балл. Нашей команде нужно было побеждать и надеяться, что в последнем туре испанцы не выиграют в Армении.

Впрочем, пиренейцы показали свой класс и почти не дали нашей команде шанса. Дубль Рауля позволил испанцам обыграть нашу команду и еще за тур до финиша гарантировать себе второе место. Там они из-за плей-офф (2:1 и 3:0 против Норвегии) и попали на Евро.

Видеообзор матча Испания – Украина:

ЧМ-2018

Положение перед двумя последними турами:

Исландия – 19 Хорватия – 17 Украина – 17

Предпоследний и последний туры:

Украина – Хорватия 0:2 (Крамарич, 62, 70)

(Крамарич, 62, 70) Исландия – Косово 2:0 (Сигурдссон, 40, Гудмундссон, 68)

В отборе на Мундиаль в России Украина явно не показывала свой максимум, поэтому возникают вопросы относительно мотивированности нашей команды в той квалификации. Как бы там ни было. но подопечные Шевченко в последний тур претендовали как на плей-офф, так на прямой выход.

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Впрочем, для попадания куда-то нужно было в лобной игре на "Олимпийском" переиграть Хорватию. При довольно невнятной игре со стороны обеих команд гости смогли вырвать победу благодаря дублю Крамарича после перерыва. "Картати" таки вышли в плей-офф, где оставили за бортом греков (4:1, 0:0), а на самом Мундиале дошли до финала.

Таким образом Украина до сих пор не выиграла ни одной лобовой встречи в отборах на ЧМ и Евро. Единственная ничья подарила нашей команде путевку в плей-офф, но она ею не воспользовалась. Надеемся, что игрой с Италией эта черная полоса завершится.

Видеообзор матча Украина – Хорватия: