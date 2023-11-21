Предвзятость УЕФА или дикая ошибка: как судья лишил Украину выхода на Евро-2024 – позорное видео

Подопечные Сергея Реброва могли рассчитывать на пробитие пенальти в компенсированное время после фола на Мудрике. Однако Хесус Хиль Мансано решил помочь Италии.

Сборная Украины провела последний матч в группе квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграла в нулевую ничью против сборной Италии, пишет 24 канал.

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Этот результат не позволил нашей команде выйти прямо на чемпионат Европы, ведь "сине-желтых" устраивала только победу. Впрочем, Украина была близка к забитому мячу и даже имела право рассчитывать на пенальти в овертайме.

На третьей компенсированной минуте Мудрик после паса Зубкова принял мяч в штрафной итальянцев, но был сбит Брайаном Кристанте. Хавбек Ромы явно сыграл в ногу Михаилу, а не мячу.

Видео скандального момента:

Испанский судья Хесус Хиль Мансано сначала послушал подсказку от арбитров VAR, а затем не захотел даже взглянуть на повтор эпизода. Таким образом, Украина была лишена явной возможности забить победный гол, а на чемпионат Европы попала Италия.

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Такой поступок вызывает немало вопросов к судейству и УЕФА. Напомним, что в начале ноября президент организации Александер Чеферин открыто заявил, что Италия должна попасть на Евро-2024 и назвал ее важной для турнира.

Отметим, что у Украины будет запасной шанс пройти на соревнование. Команда Сергея Реброва попала в плей-офф, где в марте 2024-го должна пройти против двух оппонентов для удачного решения вопроса. Наша команда может попасть в Путь А в Польшу, Уэльс/Хорватию и Эстонию, или в Путь В в Израиль, Боснию и Герцеговину и Финляндию/Исландию.