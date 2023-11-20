Пел весь стадион: оперный певец поразительно исполнил гимн Украины перед игрой с Италией - видео

Сергей Иванчук поразил невероятным исполнением главной песни страны перед встречей в Леверкузене. Вся арена активно подпевала музыканту.

Сборная Украины по футболу проводит заключительный матч в квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва противостоит действующим чемпионам Европы Италии, пишет 24 канал.

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Невероятный голос и хор стадиона

Встреча проходит в немецком Леверкузене на "БайАрене". На матч прибыло немало украинцев, живущих в Европе, чтобы поддержать "сине-желтых".

Перед началом игры оперный певец Сергей Иванчук исполнил гимн Украины. Голос певца поразил фанатов, всем стадионом подпевавших ему. Не оставались в стороне и игроки национальной команды.

Видео исполнения гимна Украины в Леверкузене:

Напомним, что сборная Украины должна побеждать Италию для того, чтобы напрямую пройти на Евро-2024. Ничья или поражение отправит на чемпионат "Скуадру Адзурру", тогда как подопечным Сергея Реброва придется проходить плей-офф.

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Кто такой Сергей Иванчук

Сергей Иванчук является оперным певцом. Он играл на бандуре, гитаре и фортепиано, учился в Италии и планировал подписать там контракт. Но после начала полномасштабной войны России против Украины он решил вернуться домой.

Иванчув хотел вступить в ряды ВСУ, но спустя долгий срок подготовки решил доставлять гуманитану помощь и эвакуировать людей из зон боевых действий в Харьковской и Сумской областях. К сожалению, волонтер попал под обстрел российской диверсионно-разведывательной группы в Харькове.

В то время он вывозил людей из города. В общей сложности в его автомобиле после обстрела насчитали 30 шаровых отверстий, а сам он получил пять шаровых ранений – в печень, ноги, пальцы руки и легкие. Мизинец на левой руке был оторван.

Жизнь ему спасли медики. В реанимационном отделении больницы в Харькове он пробыл 16 дней, после чего отправился на лечение и реабилитацию в Германию. Там он регулярно проводит благотворительные мероприятия и концерты, на которых собрал более 2 миллионов евро для Украины.