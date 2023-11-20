Збірна України з футболу проводить свій заключний матч у кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва протистоїть чинним чемпіонам Європи Італії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Італія: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору на Євро-2024

Неймовірний голос та хор стадіону

Зустріч проходить у німецькому Леверкузені на "БайАрені". На матч прибуло чимало українців, які живуть у Європі, щоб підтримати "синьо-жовтих".

Перед початком гри оперний співак Сергій Іванчук виконав гімн України. Голос співака вразив фанатів, які всім стадіоном підспівували йому. Не залишались осторонь і гравці національної команди.

Відео виконання гімну України в Леверкузені:

Нагадаємо, що збірна України має перемагати Італію для того, щоб напряму пройти на Євро-2024. Нічия або поразка відправить на чемпіонат "Скуадру Адзурру", тоді як підопічним Сергія Реброва доведеться проходити плей-офф.

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Хто такий Сергій Іванчук

Сергій Іванчук є оперним співаком. Він грав на бандурі, гітарі та фортепіано, а також навчався в Італії та планував підписати там контракт. Але після початку повномасштабної війни Росії проти України він вирішив повернутися в додому.

Іванчув хотів вступити до лав ЗСУ, але через довгий термін підготовки вирішив доставляти гуманітану допомогу та евакуйовувати людей із зон бойових дій в Харківській та Сумській областях. На жаль, волонтер потрапив під обстріл російської диверсійно-розвідувальної групи у Харкові.

В той час він вивозив людей з міста. Загалом в його автомобілі після обстрілу нарахували 30 кульових отворів, а сам він отримав п'ять кульових поранень – у печінку, ноги, пальці руки та легені. Мізинець на лівій руці було відірвано.

Життя йому врятували медики. У реанімаційному відділені лікарні в Харкові він пробув 16 днів, після чого відправився на лікуванні та реабілітацію в Німеччину. Там він регулярно проводить благодійні заходи та концерти, на яких зібрав понад 2 мільйони євро для України.