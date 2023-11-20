Украина – Италия: онлайн-трансляция решающего матча отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу в понедельник, 20 ноября, сыграет последний матч в отборе на Евро-2024. Соперником украинцев будет действующий чемпион Европы – сборная Италии. И в этом матче определится, какая из этих сборных получит прямую путевку на Евро-2024. Онлайн-трансляция матча Украина – Италия доступна на сайте 24 Канала.

Перед заключительным матчем отбора сборные Украины в Италии набрали одинаковое количество очков – по 13. Однако итальянцы опережают нашу сборную в турнирной таблице. Все потому, что в предыдущем матче между этими командами "скуадра адзурра" одержала победу со счетом 2:1. Поэтому украинцам, чтобы обойти соперника в турнирной таблице, нужно только побеждать. Ничья нас не устроит.

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Матч Украина – Италия начнется в 21.45.

Однако сделать это будет очень тяжело. Ведь до этого украинцы ни разу не побеждали итальянцев. Матч 20 ноября станет десятым между командами. И сборная Украины всего дважды за это время сумела сыграть вничью, и то в товарищеских матчах. Остальные матчи закончились поражениями для нашей команды.

Незначительным преимуществом для сборной Украины будет то, что у нашей команды было больше времени на подготовку и отдых. Ведь итальянцы 17 ноября провели довольно трудный матч против сборной Северной Македонии, который закончился со счетом 5:2. Хотя македонцы были близки к тому, чтобы совершить сенсацию в этом матче, когда во втором тайме сократили отставание в счете с 3:0 до 3:2. Но еще дважды пропустили в концовке матча.

В то же время Сербы пришли на помощь: Украина сыграет в плей-офф Евро-2024 в случае невыигрыша над Италией

Украина же только 16 ноября провели спарринг "за закрытыми дверями" против польской Лехии. И победила 2:0.

Заявка сборной Украины на матч с Италией

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Александр Тимчик, 21. Владислав Дубинчак, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбык, 14. Даниил Сикан.

Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев.

Где смотреть матч Украина – Италия

Трансляция матча Украина – Италия будет доступна для просмотра как по телевидению, так и по онлайн.

Смотреть матч Украина – Италия можно будет на всех региональных телеканалах Суспільне (Суспільне Київ, Суспільне Полтава, Суспільне Житомир и т.д.). Трансляция матч будет доступна исключительно в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. По условиям договора, местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч Украина – Италия

Онлайн-трансляция матча Украина – Италия будет доступна только на медиасервисе Megogo. Комментировать этот матч будут Виталий Кравченко и Роберто Моралес.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Италия будет доступна на сайте 24 канала.