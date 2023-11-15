20 листопада Україна знову зустрінеться із Італією у цьому розіграші відбору на чемпіонат Європи-2024. Попередня гра закінчилась перемогою "скуадри адзурри" на "Сан-Сіро" 2:1. На цей поєдинок Данило Сікан не був у заявці команди Сергія Реброва.

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Кого виділив Данило Сікан

Форвард Шахтаря поділився враженнями від попередньої гри проти італійської збірної.

"Багато нюансів є в цьому матчі і я рахую, що збірна впоралась з італійцями дуже добре, не дивлячись на те, що вони програли. Але у нас є матч-реванш", – сказав Сікан.

Данило запевнив, що з кожним днем українські футболісти стають лише сильнішими, якщо порівняти із минулим матчем. Адже усі гравці зробили правильні висновки та сподіваються на позитивний результат у понеділок, 20 листопада.

Сікан виділив одного з гравців збірної Італії, який може бути найнебезпечнішим для українського захисту.

Багато футболістів хороших. Распадорі дуже такий швидкий, постійно з м’ячем на нозі, неприємний нападник. Та й Італія дуже неприємна команда, вони такі складні на полі. Всі такі кусючі, тяжко з ними грати,

– відповів Данило.

Мова йде про 23-річного форварда Наполі Джакомо Распадорі, який із липня 2023-го виступає за чемпіона Серії А-2022/2023. У цьому сезоні нападник взяв участь у 16 матчах, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

До слова, у минулій лобовій зустрічі у ворота Георгія Бущана дубль оформив Давіде Фраттезі. У складі України єдиний гол забив капітан Андрій Ярмоленко.

У матчі проти Італії Сікан може забити свій другий гол у футболці головної команди країни. Наразі у Данила 6 зіграних поєдинків та 1 м'яч.

Зверніть увагу! Матч Україна – Італія розпочнеться 20 листопада о 21:45.

Наразі команда Ребров випереджає "скуадро адзурру" на 3 бали у групі "С". Щоправда, перед цим італійська збірна може наздогнати за очками українців, адже 17 листопада проведуть гру відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії.