"Случайное" совпадение: испанский арбитр ВАР дважды не увидел пенальти в решающих матчах Украины

Президент УЕФА Александер Чеферин в преддверии решающих матчей назвал катастрофой невыход Италии на ЧЕ-2024. По странному стечению обстоятельств предотвратил "катастрофу" испанский арбитр, уже принимавший скандальные решения.

В конце решающего матча отбора Евро-2024 Украина – Италия (0:0) в штрафной гостей упал Михаил Мудрик. Этот противоречивый эпизод вызвал оживленную дискуссию, пишет 24 Канал.

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Большинство экспертов и специалистов сошлось во мнении, что арбитр встречи должен был пересмотреть момент с нарушением. Даже голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признался, что пенальти можно было ставить. Однако Хесус Хиль Мансано последовал совету арбитра ВАР и не побежал к монитору с видеоповтором.

Кто же этот загадочный арбитр ВАР

Оказывается, главным арбитром ВАР был испанец Хуан Мартинес Мунуэра. Именно этот судья работал в финале плей-офф отбора ЧМ-2022 Уэльс – Украина. Напомним, что тогда тоже был эпизод с неназначенным пенальти. Испанец не увидел нарушения правил, когда капитан валлийцев Джо Аллен сбил Андрея Ярмоленко. В итоге британцы минимально обыграли "сине-желтых" и вышли в ЧМ-2022.

Хуан Мартинес Мунуэра работал в обоих матчах сборной Украины / скриншот

Дежавю повторилось и в матче Украина – Италия. Снова нарушение, которое "не видит" арбитр ВАР и не подсказывает главному судье пересмотреть спорный момент.

Конечно, главный судья после пересмотра ВАР не обязательно ставит пенальти. Но в этих двух случаях арбитры даже не прибегли к просмотру видеоповторов. Вот такое "совпадение" с участием испанца Хуана Мартинеса Мунуэра и сборной Украины.

. 23 ноября состоится жеребьевка матчей плей-офф. Сборная Украины узнает свое расписание матчей и соперников за путевку на Евро-2024.