На кону прямая путевка на Евро-2024: где и когда смотреть Украина – Италия онлайн

20 ноября в матче Украина – Италия решится судьба второй путевки на ЧЕ-2024 в группе С. Предлагаем вашему вниманию полный список трансляций ключевого поединка для команды Сергея Реброва.

Номинально домашний матч сборная Украины сыграет в Германии. Игра против Италии пройдет на стадионе "БайАрена" в Леверкузене. Подопечных Сергея Реброва устроит только победа, пишет 24 Канал.

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В преддверии матча сборная Италии разгромила Северную Македонию со счетом 5:2. Действующие чемпионы Европы еще раз подтвердили свой класс, несмотря на значительные кадровые проблемы. Следует признать, что команда Лучано Спаллетти с успехом может выйти из сложной ситуации. Поэтому нашим футболистам необходимо приложить максимум усилий, чтобы одержать желаемую победу.

Перед очной встречей обе сборные набрали по 13 очков. Однако благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей итальянцы занимают второе место группы С. В поединке против Украины "скуадру адзурру" устраивает даже ничья.

Первая встреча соперников в рамках отбора Евро-2024 завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Тогда у "скуадры адзурры" дублем отличился Давиде Фраттези, а у "сине-желтых" один мяч отквитал Андрей Ярмоленко.

Где смотреть матч Украина – Италия

Трансляция матча Украина – Италия будет доступна для просмотра как по телевидению, так и по онлайн. В цифровом вещании T2 поединок будет доступен на всех региональных телеканалах Суспильного: (Суспильне Киев, Суспильне Полтава, Суспильне Львов и т.д.). Трансляция также будет доступна пользователям кабельного телевидения.

Онлайн-трансляция матча Украина – Италия будет производиться медиасервисом MEGOGO. Она будет доступна на каналах "Футбол Первый" и в разделе "Спорт". Предматчевая студия с экспертами начнется в 20.30. Решающий поединок Украина – Италия будут комментировать Виталий Кравченко и Роберто Моралес.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Италия будет доступна на сайте 24 канала.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.