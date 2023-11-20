Не останутся без поддержки бывшего: Шевченко прибыл на матч Украина – Италия – видео

Экснаставник национальной команды решил лично поддержать "сине-желтых" в решающей встрече. Подопечным его бывшего партнера по сборной Сергея Реброва нужна только победа.

Совсем скоро сборная Украины начнет финальный матч квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва будет противостоять Италии в Леверкузене, пишет 24 канал.

Следите с нами Украина – Италия: онлайн-трансляция решающего матча отбора на Евро-2024

Игра в Германии вызвала большой интерес украинцев в Европе. Многие из наших земляков прибыли на "БайАрену", чтобы поддержать команду в сверхважной встрече.

Среди гостей матча есть и легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Бывший игрок и тренер национальной команды прошелся вдоль поля и направился в подтрибунные помещения.

Андрей Шевченко прибыл в Леверкузен:

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Напомним, что Шевченко руководил сборной Украины с 2016 по 2021 годы. При его руководстве наша команда вышла на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.

В отчетном матче сборную Украины устроит только победа, ведь у Италии пока есть преимущество в личных матчах. Потеря очков не даст "сине-желтым" выйти прямо на Евро, но у команды будет еще одна возможность пробиться на турнир через плей-офф.