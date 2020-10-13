Национальная сборная Украины принимает сборную Испании в рамках группового этапа Лиги наций. Текстовую онлайн трансляцию матча смотрите на Спорт24.

Футбольный поединок между сборными Украины и Испании проходит в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало матча в 21: 45, сообщает 24 канал.

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Сборная Испании к этому матчу подходит в роли фаворита. "Фурия Роха" занимает первое место в группе А нынешнего розыгрыша Лиги наций с семью очками и имеет все шансы выиграть группу.

Однако Украина пока лишь третья – 3 очка после трех матчей. Чтобы сохранить шансы на победу в группе "национальной дружине" нужно одерживать победу.

К сожалению, у нашей сборной до сих пор много потерь – у Пятова, Лунина и Степаненко коронавирус, а Зинченко отсутствует из-за травмы. Поэтому Украина осталась без двух основных голкиперов и лидеров опорной зоны.

Еще одна проблема добавилась в прошлом матче с Германией – дисквалификация Руслана Малиновского. Против "Бундестима" тот получил вторую желтую в турнире, из-за чего вынужден пропустить один матч.