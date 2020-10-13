Національна збірна України приймає збірну Іспанії в межах групового етапу Ліги націй. Текстову онлайн трансляцію матчу дивіться на Спорт24.

Футбольний поєдинок між збірними України й Іспанії проходить у Києві на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 21:45, повідомляє 24 канал.

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Збірна Іспанії до цього матчу підходить у ролі фаворита. "Фурія Роха" займає перше місце в групі А цьогорічного розіграшу Ліги націй з сімома очками й має всі шанси виграти групу.

Натомість Україна поки лише третя – 3 очки після трьох матчів. Аби зберегти шанси на перемогу в групі "національній дружині" потрібно здобувати перемогу.

На жаль, у нашої збірної досі багато втрат – у П'ятова, Луніна й Степаненка коронавірус, а Зінченко відсутній через травму. Тож Україна залишилася без двох основних голкіперів і лідерів опорної зони.

Ще одна проблема додалася в минулому матчі з Німеччиною – дискваліфікація Руслана Маліновського. Проти "Бундестіму" той отримав другу жовту в турнірі, через що вимушений пропустити один матч.