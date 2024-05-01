Устроили разгром дебютанту: Украина одержала волевую победу над Испанией на ЧМ по хоккею

Национальная сборная Украины продолжила свою победную серию на чемпионате мира по хоккею. В четвертом туре подопечные Дмитрия Христича встречались с новичком дивизиона 1В испанцами.

Украина – Испания 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Голы: Трахт, 37, 58, Садовиков, 44, 52, Кривошапкин, 46, Захаров, 50 – Гонсалес, 24

В трех предыдущих поединках "сине-желтые" одержали убедительные победы над соперниками с общим счетом 21:0. Поэтому в поединке против Испании у команды Христича не должно было возникнуть особых проблем, пишет 24 Канал.

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Валидольная победа Украины

Очевидно определенная недооценка соперника сыграла злую шутку с нашими ребятами. В первом периоде украинцам не удалось поразить ворота испанцев. А во втором дебютанты забросили шайбу сборной Украины.

К чести подопечных Христича они быстро восстановили паритет. Даниил Трахт воспользовался выходом один на один с голкипером и мастерски реализовай свой шанс.

В третьем периоде преимущество украинцев воплотилось в голы. Шайбы забросили Трахт, Садовников (дубль), Кривошапкин и Захаров.

Финальная сирена зафиксировала счет 6:1 в пользу Украины.

Видеообзор матча Украина – Испания

Сборная Украины закрепила лидерство в таблице дивизиона 1В. Решающий поединок за повышение в классе команда Христича сыграет 3 мая против Литвы.

Дивизион IB: турнирная таблица