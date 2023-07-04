"Играем для тех, кто защищает Украину": игрок молодежки рассказал о мотивации на Испанию

Александр Назаренко высказался по поводу полуфинального матча молодежного Евро. Хавбек отметил сильную сторону соперника.

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины проведет встречу 1/2 финала Евро-2023. Соперником команды Ротаня станет сборная Испании, пишет 24 канал.

Следите с нами Украина – Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023

В преддверии матча вингер "сине-желтых" Александр Назаренко пообщался с журналистами. Хавбек рассказал о мотивации команды и упомянул о воинах Украины.

У меня получилась хорошая игра с Испанией. Но самая сильная сторона Испании – самая их команда. Они хорошо играют в структуре и очень сильны тактически. Поэтому завтра будет очень трудная игра для нас. У нас мотивация на самом высоком уровне. Мы играем не только за себя и за наших родных. Мы играем для нашей страны, наших защитников, тех, кто защищает страну в поле боя. Поэтому у нас еще большее желание порадовать их, как-то вызвать улыбку на их лицах в такой трудный момент,

– заявил Назаренко.

Напомним, что Украина проходит яркий путь на Евро. Подопечные Руслана Ротаня одолели в группе Хорватию (2:0) и Румынию (1:0), а также сыграли вничью с Испанией (2:2). В четвертьфинале "сине-желтые" сенсационно выбили Францию (3:1).

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Матч Испания – Украина состоится 5 июля в румынском Бухаресте. Прямая трансляция встречи состоится на региональных каналах Суспільного, ютуб-канале Суспільне Спорта, а также на сайте 24 канала. Начало – в 22:00 по киевскому времени.