Сборная Украины по футболу после трех подряд поражений 13 октября попытается прервать серию неудач в противостоянии с Испанией. Посмотреть матч 4-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией можно онлайн и по телевидению.

Украина – Испания: где смотреть

Матч Украина – Испания покажут два телеканала: "Украина" и "Футбол 1". Трансляция начнется в 21:35, а сам матч – в 21:45. Об этом сообщает 24 канал.

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Перед тем на канале "Футбол 1" выйдет в прямом эфире программа "Главная команда". Эксперты в студии и на футбольном поле перед игрой расскажут основные новости по игре. После матча они же проанализируют матч с комментариями игроков.

Смотреть онлайн матч Украина – Испания можно будет на видеосервисе Oll.tv. Доступ к просмотру видео на этом сервисе платный – от 109 гривен за месячный абонемент на канале "Футбол 1/2/3" до 189 гривен за подписку xtra sport oll inclusive.

Сборная Украины в первой игре потерпела поражение от Испании со счетом 4:0. После этого подопечные Андрея Шевченко в товарищеской игре уступили Франции (7:1), а в Лиге наций проиграли Германии (2:1).