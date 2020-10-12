Збірна України з футболу після трьох поспіль поразок 13-го жовтня спробує перервати серію невдач у протистоянні з Іспанією. Переглянути матч 4-го туру Ліги націй між Україною та Іспанією можна онлайн та по телебаченню.

Україна – Іспанія: де дивитися

Матч Україна – Іспанія покажуть два телеканали: "Україна" та "Футбол 1". Трансляція розпочнеться о 21:35, а сам матч – о 21:45. Про це повідомляє 24 канал.

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Перед тим на каналі "Футбол 1" вийде в прямому ефірі програма "Головна команда". Експерти в студії та на футбольному полі перед грою розкажуть основні новини щодо гри. Після матчу вони ж проаналізують матч з коментарями гравців.

Дивитися онлайн матч Україна – Іспанія можна буде на відеосервісі Oll.tv. Доступ до перегляду відео на цьому сервісі платний – від 109 гривень за місячний абонемент на канали "Футбол 1/2/3" до 189 гривень за підписку xtra sport oll inclusive.

Збірна України в першій грі зазнала поразки від Іспанії з рахунком 4:0. Після цього підопічні Андрія Шевченка у товариській грі поступилися Франції (7:1), а в Лізі націй програли Німеччині (2:1).