Украина – Исландия: онлайн-трансляция матча за выход на Евро-2024

26 марта Украина и Исландия сыграют в рамках финала плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в городе Вроцлав.

Во вторник, 26 марта, сборная Украины проведет финальный матч плей-офф квалификации на Евро-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва будет сборная Исландии, пишет 24 канал.

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Бой за Евро-2024

Сборная Украины ожидаемо была аутсайдером в отборочной группе на чемпионат Европы. Это неудивительно, ведь прямыми нашими конкурентами были Англия и Италия, финалисты Евро-2020.

В конце концов "сине-желтые" дали бой итальянцам и уступили чемпионам Европы только в очных матчах, набрав при этом поровну очков. Однако благодаря высокому рейтингу в Лиге наций Украина получила шанс выйти на турнир через плей-офф.

Для этого подопечным Реброва надо одолеть двух оппонентов. В полуфинале "сине-желтые" уже прошли Боснию и Герцеговину, хотя балканцы и создали серьезные проблемы для нас. Соперник вел со счетом 1:0, но пропустил дважды под занавес встречи.

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Теперь же за выход на Евро наша команда сразится с исландцами. Скандинавы были в одной группе с боснийцами, однако так же провалились, заняв четвертое место. Впереди оказались не только Португалия, а еще и Словакия с Люксембургом.

В полуфинале стыковых матчей Исландия не была фаворитом в игре с Израилем, но смогла разгромить "звезд Давида" со счетом 4:1. Победитель пары Украина – Исландия, который пройдет во Вроцлаве, выйдет на Евро-2024 в группу Е, где будет противостоять Бельгии, Румынии и Словакии.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Украина – Исландия на территории нашей страны можно будет на региональных каналах Суспільного, а также на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.