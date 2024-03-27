После выхода Украины на Евро-2024: онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва

Сборная Украины по футболу дожала Исландию в финале плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в июне поедет в Германию, где сыграет в финальной части чемпионата Европы.

Украина, как и в матче против Боснии и Герцеговины, первой пропустила в поединке. Но голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли победу "сине-желтым" 2:1 во Вроцлаве.

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Первый комментарий Ребров после выхода на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделится впечатлениями от победного матча, который вывел его команду на Евро-2024.

Видео пресс-конференции Сергея Реброва

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024