После выхода Украины на Евро-2024: онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва
27 марта 2024, 00:04Читати новину українською
Источник:УАФ
Сборная Украины по футболу дожала Исландию в финале плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в июне поедет в Германию, где сыграет в финальной части чемпионата Европы.
Украина, как и в матче против Боснии и Герцеговины, первой пропустила в поединке. Но голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли победу "сине-желтым" 2:1 во Вроцлаве.
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Первый комментарий Ребров после выхода на Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделится впечатлениями от победного матча, который вывел его команду на Евро-2024.
Видео пресс-конференции Сергея Реброва
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024
- Украина – Румыния – 17 июня (16:00)
- Украина – Словакия – 21 июня (16:00)
- Украина – Бельгия – 26 июня (19:00)