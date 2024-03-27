Україна, як і в матчі проти Боснії і Герцеговини, першою пропустила у поєдинку. Але голи Віктора Циганкова та Михайла Мудрика принесли перемогу "синьо-жовтим" 2:1 у Вроцлаві.

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Перший коментар Ребров після виходу на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділиться враженнями від переможного матчу, який вивів його команду на Євро-2024.

Відео пресконференції Сергія Реброва

Розклад матчів збірної України на Євро-2024