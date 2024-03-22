В шаге к выходу на Евро-2024: где смотреть решающий матч Украина - Исландия

Уже во вторник, 26 марта, будут известны все участники финальной части Евро-2024. Свой решающий матч финала плей-офф отбора на чемпионат Европы проведет и сборная Украины, которая встретится с Исландией.

Украина и Исландия выдали совершенно разные по эмоциям поединки. Если исландцы довольно уверенно обыграли на выезде Израиль 1:4, то украинская сборная потрепала нервы своим болельщикам, пишет 24 Канал.

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Где смотреть финал плей-офф отбора на Евро-2024

Команда Сергея Реброва первой пропустила от боснийцев. Точнее на 56-й минуте автоголом отметился центрбек "сине-желтых" Николай Матвиенко. Андрей Лунин ничего бы не смог сделать в этом досадном эпизоде.

Преимущество боснийцев держалось на табло до 85-й минуты. За четыре минуты до этого на поле вышел Роман Яремчук, который сменил дебютанта сборной Владимира Бражко. Ребров рискнул сыграть в два форварда. И его риск сработал. Яремчук сравнял цифры на табло, а еще через три минуты уже ассистировал на Артема Довбыка, который принес победу "сине-желтым" 1:2. Это были очень нужные голы, как для сборной, так и отдельно для наших форвардов, выступающих в Испании.

Встреча между Украиной и Исландией в финале плей-офф отбора на Евро-2024 будет уже 5-й в истории противостояний этих сборных. До этого национальные команды одержали по одной победе и сыграли дважды вничью 1:1.

Решающую игру между Украиной и Исландией за выход в финальную часть Евро-2024 покажут на региональных каналах Общественного.

Также матч 26 марта в прямом эфире футбольные болельщики смогут посмотреть на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса MEGOGO.

Начало матча Украина – Исландия 26 марта в 21:45 (по Киеву). Поединок состоится в польском Вроцлаве, поэтому у команды Сергея Реброва будет гарантированная поддержка, как поляков, так и украинских фанатов.