Матч за выход на Евро-2024: где смотреть финал плей-офф отбора Украина – Исландия

Уже во вторник, 26 марта, определятся все участники финальной части Евро-2024 по футболу. Сборная Украины проведет свой решающий матч против Исландии.

Поединок в польском Вроцлаве начнется 26 марта в 21:45 (по киевскому времени). Ключевую игру за выход на чемпионат Европы в Германию рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном, сообщает 24 Канал.

Стоит внимания Ребров знает, как побеждать "викингов": история встреч Украины против неудобной Исландии

Кто покажет решающий матч за выход на Евро-2024

Это будет уже пятая очная встреча между Украиной и Исландией. До этого сборные имеют в своем активе по одной победе и дважды сводили матчи к мировым 1:1.

Нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров хорошо знает, как это побеждали "викингов" из Исландии. В далеком 1999-м году Сергей Станиславович еще в статусе профессионального футболиста играл против этого соперника в отборе на Евро-2000. Тогда "сине-желтые" одержали минимальную победу 0:1 как раз благодаря единственному голу Реброва.

Традиционно в Украине эту игру покажут региональные телеканалы Общественного. Также украинские болельщики смогут посмотреть финал плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Исландия медиасервисе MEGOGO, в частности на канале MEGOGO Футбол 1 и в разделе Спорт, который входят в пакет Максимальный.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Украина – Исландия. В течение всего дня на сайте будут появляться последние новости из лагеря сине-желтой сборной, а перед матчем появятся стартовые составы национальных команд.