Одноклубник Малиновского огорчил Лунина: Украина пропустила гол от Исландии – видео

Подопечные Сергея Реброва активно начали поединок против Исландии. Однако первыми открыли счет "викинги".

В финальном матче квалификации Евро-2024 сборная Украины во Вроцлаве встречается с Исландией. Соперники разыгрывают путевку на континентальное первенство, пишет 24 канал.

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В дебюте первого тайма соперники обменялись опасными моментами. У "сине-желтых" хорошие возможности упустили Яремчук и Миколенко.

А вот футболисты сборной Исландии свой шанс на 30-й минуте не упустили. Одноклубник Руслана Малиновского Альберт Гудмундссон накрутил защитников и пробил Андрея Лунина. Вратарь мадридского Реала не смог спасти команду.

Видео гола Гудмундссона

Напомним, что в полуфинальном матче против Израиля (4:1) форвард Дженоа Альберт Гудмундссон стал автором хет-трика. Благодаря его результативной игре Исландия попала в финал плей-офф.