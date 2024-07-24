Дебют на Олимпийских играх: онлайн-трансляция матча Ирак – Украина

Сборные Украины и Ирака сыграют на Олимпийских играх 24 июля 2024 года. Трансляцию игры в Лионе можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В среду, 24 июля, сборная Украины по футболу стартует на мужском турнире в рамках Олимпийских игр-2024. Команда Руслана Ротаня будет противостоять Ираку, пишет 24 Канал. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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Бой против аутсайдера

Украина впервые в истории попала на олимпийский футбольный турнир. Команда оказалась в группу В с Аргентиной, Марокко и Ираком. Именно игрой с последней сборной в Лионе и начнет свой путь сборная Украины.

Тренеру не удалось взять на Олимпийские игры сильнейший состав. Из-за запрета со стороны клубов не поехали Мудрик, Трубин, Судаков, Бондаренко, Ванат, Бражко, Забарный и другие игроки, которые получали путевку на Игры.

Однако даже в ослабленном составе "сине-желтые" могут претендовать на выход в плей-офф. Но обязательной программой для Украины должна стать победа над Ираком. Азиаты считаются кадрово самой слабой командой среди всех футбольных сборных на Олимпиаде.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Украина – Ирак болельщики смогут на сайте Суспільне Спорт или же региональных каналах Суспільного. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Ирак. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.