Украина играет привлекательно, будет непростой матч, – футболист Швеции Форсберг

Сборные Украины и Швеции во второй раз встретятся в истории чемпионатов Европы. В 2012 году Украина победила шведов на групповом этапе. Шведские футболисты хотят взять реванш в 1/8 финала Евро-2020.

Форсберг: Наша цель – пройти дальше

Эмиль Форсберг, полузащитник сборной Швеции, которому Украина должна быть благодарна выходом в 1/8 финала, поделился мнением о матче с нашей командой. Форсберг забил два гола в победном матче с Польшей, что позволило Украине выйти в плей-офф.

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Форсберг заявил, что Украина лучший соперник по сравнению с Хорватией и Бельгией. Если бы шведы не выиграли у Польши, то в 1/8 финала играли бы с хорватами.

Хорватия и Бельгия – две большие команды. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить – говорить "мы получим тех или тех", а потом вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе,

– сказал Форсберг.

Шведский футболист отметил, что в составе сборной Украины есть топ-футболисты. По словам Форсберга, "сине-желтые" играют в привлекательный футбол.

"Украина имеет топ-игроков, как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше", – резюмировал Форсберг.

Швеция – Украина: главное