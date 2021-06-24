Форсберг: Наша цель – пройти дальше
Эмиль Форсберг, полузащитник сборной Швеции, которому Украина должна быть благодарна выходом в 1/8 финала, поделился мнением о матче с нашей командой. Форсберг забил два гола в победном матче с Польшей, что позволило Украине выйти в плей-офф.
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Форсберг заявил, что Украина лучший соперник по сравнению с Хорватией и Бельгией. Если бы шведы не выиграли у Польши, то в 1/8 финала играли бы с хорватами.
Хорватия и Бельгия – две большие команды. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить – говорить "мы получим тех или тех", а потом вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе,
– сказал Форсберг.
Шведский футболист отметил, что в составе сборной Украины есть топ-футболисты. По словам Форсберга, "сине-желтые" играют в привлекательный футбол.
"Украина имеет топ-игроков, как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше", – резюмировал Форсберг.
Швеция – Украина: главное
- Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало игры в 22:00.
- Кроме матча на Евро-2012, сборные Украины и Швеции провели еще 4 товарищеских поединка – 2 победы "сине-желтых", одно поражение и ничья.
- Украина вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, заняла третье место в группе. Зато Швеция выиграла группу E, в которой опередила Испанию, Словакию и Польшу.