Форсберг: Наша мета – пройти далі

Еміль Форсберг, півзахисник збірної Швеції, якому Україна повинна завдячувати виходом в 1/8 фіналу, поділився думкою про матч з нашою командою. Форсберг забив два голи у переможному матчі з Польщею, що дозволило Україні вийти в плей-офф.

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Форсберг заявив, що Україна кращий суперник у порівнянні з Хорватією та Бельгією. Якби шведи не виграли у Польщі, то в 1/8 фіналу грали би з хорватами.

Хорватія та Бельгія – дві великі команди. Отримати України – це плюс, але я не хочу наврочити – говорити "ми отримаємо тих чи тих", а потім вилетіти. Але Хорватія і Бельгія насправді звучать інакше,

– сказав Форсберг.

Шведський футболіст зазначив, що в складі збірної України є топ-футболісти. За словами Форсберга, "синьо-жовті" грають у привабливий футбол.

"Україна має топ-гравців, як Ярмоленко і Зінченко. Це небезпечна команда з неприємними контратаками. Вони грають привабливо, буде непростий матч. У них є хороші футболісти, але наша мета – пройти далі", – резюмував Форсберг.

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