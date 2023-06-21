Молодежная сборная Украины по футболу 21 июня сыграет первый матч на чемпионате Европы U-21. Соперником украинцев будет сборная Хорватии. Онлайн-трансляция матча молодежных сборных Украины и Хорватии доступна на сайте 24 канала.

Молодежная сборная Украины только в третий раз в истории пробилась на чемпионат Европы. Но именно он позволяет впоследствии принять участие в Олимпийских играх. В 2023 году для этого нужно попасть в тройку призеров, чтобы в 2024 году отправиться на Олимпиаду в Париж.

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Соперниками украинцев в группе на молодежном Евро-2023 стали сборные Испании, Хорватии и Румынии. Испанцы не только фавориты этого квартета, но и всего турнира. А Румыния – одна из хозяек турнира (матчи проходят в Бухаресте и Клуж-Напоке). Первый же матч украинцы проведут против сборной Хорватии, являющейся одним из главных конкурентов нашей команды за выход в плей-офф.

Матч Украина – Хорватия начнется в 19.00.

Все поединки молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу покажет вживую сайт Cecgskmyt Спорт. Также просмотреть матчи нашей "молодежки" на Евро-2023 можно в прямом эфире на региональных каналах Cecgskmyjuj, доступных на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной Украины U-21 на молодежном Евро-2023 против Хорватии. Она будет доступна в этой новости.