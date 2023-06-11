Сборная Украины впервые вышла в финал чемпионата мира по сокке

Подопечные Виталия Мельника гарантировали себе один из комплектов наград. В полуфинальном поединке украинцы обыграли хорватов.

Украина – Хорватия 1:0

Гол: Кодацкий, 20+1

11 июня на чемпионате мира-2023 по сокке состоялись полуфинальные матчи. Украинская сборная боролась за выход в финал с командой Хорватии, пишет 24 Канал.

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К матчу с хорватами подопечные Виталия Мельника подходили в статусе фаворита. В четвертьфинале "сине-желтые" совершили настоящую сенсацию, выбив из турнира сборную Бразилии.

Однако полуфинал не стал легкой прогулкой для наших игроков. На 20-й минуте Хорватия осталась в меньшинстве, чем воспользовались украинцы. Николай Кодацкий замкнул прострел на дальнюю штангу и вывел нашу команду вперед.

Во второй половине встречи "клетчатые" перехватили инициативу. На 31-й минуте поединка хорваты заработали буллит, но вратарь сборной Украины сумел выиграть дуэль.

В итоге наша команда одержала минимальную победу, обеспечившую выход в финал.

Напомним, что украинцы начали выступление на ЧМ-2023 с сокки из трех побед в групповом турнире: Египет (5:0), Казахстан (6:2), Ливию (10:2).

В 1/16 и 1/8 украинцы с одинаковым счетом 3:1 обыграли Албанию и Марокко.

На стадии четвертьфинала команда Виталия Мельника обыграла действующих чемпионов мира бразильцев.

Финал чемпионата Socca World Cup 2023 состоится в воскресенье, 11 июня. Сборная Украины встретится с победителем матча Мексика – Казахстан. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Видео полуфинала Украина – Хорватия на ЧМ-2023 по сокке