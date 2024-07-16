Обыграли прямых конкуренток: Украина победила Хорватию и приблизилась к Евро-2025

Женская сборная Украины по футболу завершила групповой раунд отбора на Евро-2025. В последнем туре подопечные Владимира Пятенко встречались с Хорватией.

Украина – Хорватия 2:0

Голы: Корсун, 31, Кравчук, 35

"Сине-желтые" еще перед заключительным туром гарантировали себе место в плей-офф. Однако победа над хорватками гарантировала попадание туда со второго места, пишет 24 Канал.

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Все решилось в первом тайме

Формально домашний поединок украинки провели в северомакедонском городе Скопье. В первом тайме ощутимым преимуществом владели подопечные Пятенко. Украинские девушки создали несколько опасных моментов вблизи ворот хорваток.

Счет во встрече был открыт на 31-й минуте матча. Вероника Андрухив завершила свой прорыв по правому флангу навесом в район одиннадцатиметровой отметки. Екатерина Корсун оказались на ударной позиции и головой отправила мяч в сетку ворот.

Через четыре минуты украинки удвоили преимущество. Ошибкой защитниц Хорватии воспользовалась Яна Калинина, которая отобрала мяч и отдала на Роксолану Кравчук. Нападающая переиграла вратаря и с близкого расстояния поразила ворота.

В итоге Украина одержала уверенную победу над Хорватией со счетом 2:0.

В финальной таблице группы В4 "сине-желтые" набрали 11 очков и опередили хорваток в борьбе за второе место. Выиграла квартет сборная Уэльса.

Таблица группы В4 / фото УАФ

В пятницу, 19 июля, состоится жеребьевка раунда плейоф. Тогда команда Владимира Пятенко узнает соперниц. Матчи первого раунда состоятся в октябре.