Украина хочет провести матчи чемпионата мира-2030 в Крыму и Донбассе

В четверг, 3 ноября, прошло заседание в Доме футбола. В ходе совещания обсудили вопросы подготовки совместной заявки Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий сделал смелое заявление о местах проведения матчей чемпионата мира-2030. По его словам, УАФ рассматривает вариант проведения поединков по всей стране.

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Смелое заявление по поводу Мундиаля

В том числе Записоцкий учел временно оккупированный Крым и Донбасс. ВСУ делает все возможное, чтобы эти желания воплотились в реальность. И футбол вернулся в уже освободившиеся территории.

Отмечаю, что при подготовке необходимых документов нашими подразделениями нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе – Донбасса и Крыма. Поэтому прошу разработать информацию об объектах, которые можно будет задействовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования

– заявил Записоцкий.

Напомним, что 5 октября стало известно о желании Украины принять ЧМ-2030. Украинская сторона хочет это сделать вместе с Испанией и Португалией.

В нашей стране могут провести поединки одной из групп Мундиаля.

Такой проект имеет полную поддержку президента УЕФА Александера Чеферина. Также заявку Украины поддерживают президент УАФ Андрей Павелко, правительства и руководители стран.

После этой информации в России начало серьезно "подгорать".

Конкуренты Украины в борьбе за ЧМ-2030